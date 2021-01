Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'Icardi totalement relancé par Pochettino ?

Publié le 27 janvier 2021 à 1h15 par A.D.

Mauro Icardi aurait la cote en Italie et susciterait notamment l'intérêt de la Juventus, du Milan AC et de l'AS Rome. Toutefois, Mauricio Pochettino ne devrait pas laisser partir son numéro 9 car il aurait une grande confiance en lui.

En grande difficulté à l'Inter, Mauro Icardi s'est relancé la saison dernière au PSG. En effet, Leonardo a flairé l'affaire et a récupéré l'international argentin sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Un prêt qui s'est transformé en transfert définitif durant l'été dernier. Désormais joueur du PSG à part entière, Mauro Icardi aurait toutefois toujours de grands admirateurs en Italie. Malgré cela, Mauricio Pochettino, fraichement arrivé au PSG, devrait bloquer son départ.

Pochettino devrait bloquer le départ d'Icardi