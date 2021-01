Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation à 15M€ sur l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 17 janvier 2021 à 11h15 par T.M.

Pour Mauro Icardi, l’arrivée de Mauricio Pochettino a redistribué les cartes. Malgré tout, son avenir reste au coeur des rumeurs, mais une grande précision a été apportée à ce sujet.

Au PSG, Thomas Tuchel n’était clairement pas fan de Mauro Icardi et ces derniers mois, il l’avait très peu fait jouer. Une situation qui avait provoqué de nombreuses rumeurs autour de l’avenir de l’Argentin. Mais en ce début d’année, tout a changé pour l’ancien de l’Inter Milan puisque Mauricio Pochettino a remplacé Tuchel sur le banc du PSG. De quoi bousculer les plans d’Icardi, qui, selon les récentes informations de la presse argentine, n’aurait pu envie de s’en aller. Néanmoins, les rumeurs sont toujours présentes. Et dernièrement, en Italie, on expliquait qu’un échange entre Paulo Dybala et Mauro Icardi pourrait toujours être envisageable.

Une opération qui va coûter cher au PSG ?