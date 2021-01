Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà bouclé un dossier à 9M€ !

Publié le 28 janvier 2021 à 16h45 par A.M.

Prêté par l'AS Roma en septembre dernier, Alessandro Florenzi aurait déjà convaincu le PSG de lever son option d'achat en vue de la saison prochaine.

L'été dernier, Leonardo avait plusieurs objectifs très clairs. Mais la priorité a rapidement été identifiée puisque le PSG avait cruellement besoin d'un latéral droit. Et pour cause, suite départ de Thomas Meunier, qui s'est engagé avec le Borussia Dortmund, le club de la capitale s'est retrouvé qu'avec un seul spécialiste à ce poste, à savoir le jeune Colin Dagba. Thilo Kerher peut dépanner dans le couloir droit de la défense, mais c'est un axial de formation. Par conséquent, Leonardo a obtenu le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi.

Le PSG déjà convaincu par Florenzi ?