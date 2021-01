Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Raymond Domenech veut frapper un grand coup !

Publié le 28 janvier 2021 à 16h30 par Bernard Colas

Jusqu’ici très clame, le mercato hivernal du FC Nantes pourrait s’animer d’ici lundi, dans le sens des départs mais aussi des arrivées.

L’effet Domenech se fait encore attendre au FC Nantes. Nommé en lieu et place de Christian Gourcuff en décembre dernier, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’est pas encore parvenu à faire taire les critiques émises à son encontre puisque son équipe n’a pas remporté le moindre match sous ses ordres. Avec un bilan de 3 nuls et 1 défaite, pour seulement 2 buts inscrits, le FC Nantes pointe à la 17e place de Ligue 1, à 3 unités de Dijon, actuel barragiste. C’est donc toujours la crise du côté de la Beaujoire. Raymond Domenech devra rapidement trouver la recette gagnante pour relancer son équipe, et cela pourrait passer par quelques ajustements durant ce mercato hivernal.

Louza à l’OM, Abeid à Dubaï… Des départs à venir ?

Cela devrait en effet bouger chez les Canaris d’ici le 1er février, date de la fermeture du marché des transferts. Il y a quelques semaines, il était annoncé que personne n’était intransférable au FC Nantes en cas d’offre satisfaisante, de quoi réserver éventuellement quelques surprises jusqu’au clap de fin de ce mercato, même si certains éléments de l’effectif semblent davantage sur le départ que d’autres. C’est notamment le cas de Mehdi Abeid, qui devrait prendre très rapidement le chemin des Émirats arabes unis selon les informations de Goal . Un accord aurait été trouvé entre le FC Nantes et Al Nasr pour le transfert du milieu international algérien de 28 ans. Ce mercredi, 20 Minutes évoquait une opération comprise entre 1.5 et 2M€. Le cas de Kader Bamba serait également à surveiller puisque le joueur de 26 ans serait suivi par plusieurs clubs, mais c’est Imran Louza qui pourrait animer le marché tricolore dans les prochains jours. Ouest-France a révélé l’intérêt de l’OM pour le milieu de 21 ans, présent sur la short-list de Pablo Longoria pour remplacer Morgan Sanson, parti à Aston Villa comme vous l’avait annoncé en exclusivité le10sport.com. 20 Minutes a confirmé des discussions entre l’entourage d’Imran Louza et l’OM en vue d’une arrivée cette hiver dans la cité phocéenne, mais les Canaris n’envisageraient pas le départ de l’un de leurs meilleurs éléments cette saison, et réclameraient ainsi entre 10 et 12M€ selon Ouest-France , de quoi faire traîner les négociations d’après Téléfoot la chaîne ce jeudi.

Défense, milieu, attaque… Domenech attend du changement