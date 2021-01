Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va faire le forcing pour Sergio Ramos !

Publié le 27 janvier 2021 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos peut négocier avec le club de son choix pour quitter le Real Madrid. Alors que le temps joue contre le club merengue, Leonardo, qui aurait déjà proposé 15M€ au défenseur espagnol, tenterait le tout pour le tout pour rafler la mise.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos est encore dans le flou le plus total quant à son avenir. Alors qu'il serait encore loin d'une prolongation avec le Real Madrid, le défenseur de 34 ans peut négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier pour un départ libre et gratuit en fin de saison. Conscients de la situation, plusieurs cadors européens, le PSG en première ligne, feraient le forcing pour arracher Sergio Ramos au Real Madrid.

Leonardo serait le plus pressant pour Sergio Ramos