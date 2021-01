Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'offre un énorme crack pour remplacer Verratti !

Publié le 28 janvier 2021 à 18h45 par A.M.

Toujours en quête de jeunes renforts, le PSG aurait mis la main sur l'un des meilleurs joueurs de sa génération : Nahil Kanté, âgé de 12 ans.

Depuis le rachat du PSG par QSI, le rêve des dirigeants qataris a toujours été de dénicher les futurs grands talents. Il faut dire que le club de la capitale à un vivier exceptionnelle à disposition. L'Île de France regorge de jeunes talents qui attirent l'œil de tous les plus grands recruteurs du monde. Mais jusqu'ici, le PSG s'est essentiellement distingué par ses échecs avec plusieurs espoirs sortis de son centre de formation. Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi sont les derniers exemples en date de jeunes parisiens étant partis afin de signer leur premier contrat professionnel loin du PSG. Aujourd'hui, le club de la capitale espère ne pas reproduire les mêmes erreurs avec El Chadaille Bitshiabu ou encore Kays Ruiz-Atil. Plusieurs jeunes ont obtenu du temps de jeu cette saison, et le PSG semble bien décidé à miser sur l'avenir.

Un milieu de terrain de 12 ans débarque au PSG