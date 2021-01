Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’ultimatum est posé pour Kylian Mbappé !

Publié le 29 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Actuellement en négociations avec le PSG pour sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé devra opter pour un nouveau bail longue durée sous peine d’être poussé vers la sortie en fin de saison.

« On parle. On a envie de discuter, et lui aussi il a envie de discuter (…) Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport il y a 10, 15 jours et on va continuer », indiquait récemment Leonardo sur l’avenir de Kylian Mbappé et une possible prolongation de contrat dans les mois à venir, alors que l’attaquant français est actuellement engagé jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Et malgré la sérénité de façade dans ce dossier, les désaccords seraient nombreux entre le clan Mbappé et la direction du PSG…

Un long contrat ou rien pour Mbappé ?

Comme l’a indiqué le quotidien espagnol Marca jeudi, Kylian Mbappé voudrait prolonger son contrat d'une courte durée afin de pouvoir éventuellement rejoindre le Real Madrid à moyen terme. De son côté, le PSG est catégorique et souhaite le voir signer une prolongation longue durée, ou bien il sera vendu en fin de saison.