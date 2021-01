Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino en rajoute une couche sur Lionel Messi !

Publié le 29 janvier 2021 à 7h45 par La rédaction

N’ayant toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi attire la convoitise de nombreux clubs européens, dont le PSG. Et Mauricio Pochettino rêverait d’accueillir l’Argentin au sein de son effectif.

Tous les clubs se battent pour s’attacher les services de Lionel Messi. Alors que l’Argentin n’a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, et qu’il avait clairement formulé ses envies de départ l’été dernier, la Pulga attire la convoitise de nombreuses équipes. En Europe, Manchester City et le PSG suivent le dossier de très près. L’idée de recruter le septuple Ballon d’Or pour 0€ n’est pas passée inaperçue pour Leonardo et Mauricio Pochettino. Le directeur sportif brésilien se tient prêt au cas où Messi serait sur le marché, et le technicien argentin s’est déjà exprimé plusieurs fois sur le sujet.

« Quel entraîneur dans le monde ne voudrait pas avoir un joueur du calibre dont vous me parlez ? »