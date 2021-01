Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pas encore arrivé, Dele Alli ne fait déjà pas l'unanimité !

Publié le 29 janvier 2021 à 4h45 par A.M.

Annoncé proche du PSG, Dele Alli ne ferait pas l'unanimité en interne. Damien Degorre s'interroge d'ailleurs sur la pertinence de recruter l'international anglais.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Dele Alli est la grand priorité de Mauricio Pochettino pour cet hiver. D'après les informations du Parisien , le PSG et Tottenham auraient même trouvé un accord pour un prêt de six mois de l'international anglais. Les Spurs attendent simplement de trouver le remplaçant de Dele Alli avant de le laisser filer. Toutefois, selon les informations de L'Equipe , le milieu offensif ne ferait pas l'unanimité en interne. Journaliste du quotidien, Damien Degorre s'interroge sur ce dossier.

«Je ne vois pas l’intérêt sportif pour le PSG en le prenant six mois»