Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Pochettino plombe les plans de Leonardo...

Publié le 28 janvier 2021 à 23h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Julian Draxler continue de s'opposer à son départ et devrait donc quitter le PSG libre à la fin de la saison.

Recruté il y a tout juste 4 ans, Julian Draxler a réalisé 6 premiers mois très convaincants au PSG avant de rapidement rentré dans le rang notamment suite aux arrivées combinées de Kylian Mbappé et Neymar seulement quelques mois après sa signature. Et alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'international allemand joue très peu au PSG où il ne semble pas avoir convaincu Mauricio Pochettino. Et pourtant, il ne semble pas avoir l'intention de quitter le PSG cet hiver.

Draxler refuse de partir depuis 2 ans