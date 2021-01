Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé dans ce dossier à 42M€ !

Publié le 29 janvier 2021 à 0h15 par D.M.

Courtisé par de nombreuses équipes européennes, Dayot Upamecano devrait finir la saison avec le RB Leipzig avant de changer d’air et donner une nouvelle trajectoire à sa carrière cet été.

Dayot Upamecano a vécu une année 2020 exceptionnelle. Demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, le défenseur de 22 ans a réalisé une très bonne saison sous le maillot du RB Leipzig et a même été convoqué pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France. Auteur de bonnes performances en Bundesliga, Upamecano attire le regard de nombreux clubs européens et son départ serait d’ores et déjà acté.

Un départ cet été pour Upamecano