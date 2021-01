Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de connaitre un échec cuisant ?

Publié le 28 janvier 2021 à 23h00 par D.M.

Pablo Longoria chercherait à mettre la main sur un joueur capable de prendre la succession de Morgan Sanson. Mais pour l’heure, aucun dossier ne serait à un stade avancé.

Courtisé depuis de nombreux mois par plusieurs clubs anglais, Morgan Sanson a finalement rejoint Aston Villa. Un départ qui aurait irrité l’entraîneur de l’OM, désireux de mettre la main sur un renfort au milieu de terrain avant la fin du mercato hivernal. « On doit le remplacer, j'ai transmis mon opinion à la direction, moi et Pablo on cherche la meilleure option pour le futur, avec moi ou sans moi. J'espère qu'il sera bien remplacé » avait-il déclaré récemment. Pablo Longoria disposerait d’une enveloppe comprise entre 6 et 8M€ pour dénicher la perle rare, mais pour l’heure, ce dossier n’est pas près d’être bouclé.

Aucune piste chaude pour Longoria