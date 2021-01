Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un obstacle à 15M€ pour Longoria dans ce dossier brûlant !

Publié le 28 janvier 2021 à 22h30 par D.M.

L’OM aurait fait d’Amine Harit sa priorité pour remplacer Morgan Sanson cet hiver. Mais en difficulté financière, le club marseillais pourrait avoir le plus grand mal à boucler ce dossier.

« Sanson ? On doit le remplacer, j'ai transmis mon opinion à la direction, moi et Pablo on cherche la meilleure option pour le futur, avec moi ou sans moi. J'espère qu'il sera bien remplacé » déclarait récemment André Villas-Boas. Après avoir accueilli dans son effectif Pol Lirola et Arkadiusz Milik, l’entraîneur de l’OM cherche donc à accueillir un dernier renfort, au milieu de terrain et plusieurs pistes auraient été activées. Mais comme indiqué par Téléfoot la chaîne le 26 janvier dernier, le club marseillais se serait fixé comme objectif d’attirer Amine Harit pour remplacer Morgan Sanson.

15M€ pour s'offrir Harit?