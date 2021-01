Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Florian Thauvin est déjà tout tracé !

Publié le 28 janvier 2021 à 20h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’OM, Florian Thauvin pourrait attendre la fin de la saison pour s’engager avec un nouveau club... en Serie A !

Considéré comme l’un des cadres de l’Olympique de Marseille ces dernières années, Florian Thauvin se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat. Cet été encore, une prolongation semblait être envisageable, mais désormais la situation est claire : Thauvin quittera l’OM au terme de son contrat. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que Pablo Longoria fait son possible pour prolonger le contrat de Thauvin, mais la tâche est très compliquée. Récemment, L’Équipe confirmait nos informations en parlant d’une offre informelle de Longoria. Une offre sèchement rejetée par Thauvin, pas d’accord avec l’OM ni sur le salaire ni sur les primes à la signature.

L’OM s’est tiré une balle dans le pied avec la prolongation de Payet

L’Olympique de Marseille semble d’ailleurs commencer à devenir trop petit pour Florian Thauvin... et Dimitri Payet ! Les deux stars de l’OM ne s’entendraient pas du tout et cela commence à se voir, alors que le club traverse une période compliquée. L’Équipe assure d’ailleurs que l’avenir de Thauvin s’écrirait loin de l’OM, justement à cause de Payet. D'après les informations du quotidien, la prolongation du numéro 10 marseillais en juin dernier rendrait impossible celle du Champion du monde. Impossible au niveau économique, puisque l’OM n’aurait tout simplement pas les fonds suffisants pour offrir autre gros contrat, mais également sportivement, pour les tensions existantes entre les deux joueurs.

« Il y a des grandes chances de voir Thauvin rejoindre le Milan AC »