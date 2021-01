Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino affiche un énorme souhait pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 29 janvier 2021 à 12h45 par D.M.

Mauricio Pochettino s’est prononcé sur l’avenir de Kylian Mbappé, courtisé par de nombreux clubs et qui se questionnerait sur son avenir au PSG.

Kylian Mbappé ne sait toujours pas dans quel club il évoluera la saison prochaine. Après la rencontre face à Montpellier le 22 janvier dernier, le joueur avait indiqué qu'il était encore en phase de réflexion. « On discute avec le club, de trouver un projet, je suis en réflexion aussi, si je signe c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux ici, les supporters, le club m'ont toujours aidé et je serais toujours reconnaissant envers le club. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années » avait-il déclaré au micro de Téléfoot la chaîne . Sous contrat jusqu’en 2022, Mbappé est annoncé comme la grande priorité du Real Madrid, mais comme révélé par le 10 Sport en exclusivité dès le 7 mai 2020, Liverpool pourrait également se mêler à la lutte.

« J'espère qu’il restera avec nous le plus longtemps possible »