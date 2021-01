Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va-t-il prolonger au PSG ?

Publié le 29 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Depuis plusieurs mois désormais, Leonardo tente de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Un feuilleton qui fait de plus en plus parler au fil des jours. Alors le joueur du PSG va-t-il signer ce nouveau bail ?

En 2017, le PSG frappait fort avec l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance de l’AS Monaco. A ce moment, le prodige français s’était engagé pour 5 ans. Désormais, l’attaquant de Mauricio Pochettino n’a plus qu’un an et demi de contrat, ce qui le place à un moment charnière de sa carrière. En effet, à l’été, il pourrait être dans une position idéale pour rejoindre un autre club (le Real Madrid ou Liverpool). A moins qu’il ne prolonge d’ici là. C’est d’ailleurs ce à quoi s’attèle Leonardo, directeur sportif du PSG, depuis plusieurs mois déjà. Sur le bureau du Brésilien, la prolongation de Kylian Mbappé est tout en haut des priorités.

L’heure du choix !

Prolongera ? Ne prolongera pas ? En marge de la dernière rencontre du PSG face à Montpellier, Kylian Mbappé était sorti du silence sur son avenir. Le Français avait alors assuré être en pleine réflexion avant de prendre une décision tant importante pour la suite de sa carrière. Pour Mbappé, il va falloir se poser les bonnes questions sur où il veut aller. Continuer au PSG n'est clairement pas exclu, mais le champion du monde aimerait surtout avoir des garanties sportives afin de gagner des trophées. Des titres qu’il pourrait aussi gagner à l’étranger et notamment au Real Madrid. Toutefois, alors que ce transfert semblait être une évidence il y a quelques mois encore, cela ne semble plus être le cas aujourd’hui, notamment en raison des difficultés financières des Merengue, qui pourraient ne pas pouvoir s’aligner sur les 160M€ qui pourraient être nécessaires pour recruter Kylian Mbappé. Le feuilleton est donc encore loin d’être terminé…



Alors, Mbappé va-t-il prolonger au PSG ?