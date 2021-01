Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour l’opération XXL de Leonardo !

Publié le 29 janvier 2021 à 19h10 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du PSG, souhaiterait boucler un gros coup en cette fin de mercato hivernal.

Le mois de janvier touche à son terme et avec lui, le mercato d’hiver. Le Paris Saint-Germain a été plutôt calme, si on écarte le changement d’entraineur entre Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino. Mais Leonardo préparerait un coup ! Plusieurs sources en Italie comme en France et en Angleterre parlent depuis quelques semaines d’une énorme opération, impliquant Dele Alli, Christian Eriksen et Leandro Paredes. L’international anglais de Tottenham est en effet la priorité de Pochettino au PSG, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

Conte finalement décidé à garder Eriksen