Mercato - PSG : Leonardo reçoit encore une mauvaise nouvelle pour son mercato !

Publié le 29 janvier 2021 à 15h10 par A.M.

Contrait de vendre cet hiver afin de faire face à la crise actuelle, Leonardo rencontre toutefois de nombreuses difficultés. Rares sont les joueurs disposés à quitter le PSG. Et Idrissa Gueye s'ajoute à la liste des joueurs qui ne partiront pas.

Le mercato d'hiver est bien calme du côté du PSG. Dans le sens des arrivées, seul Dele Alli semble être une piste crédible, bien que Leonardo puisse toujours réserver une surprise de dernière minute. Mais du côté des départs, ce n'est guère plus actif. Et pourtant, Leonardo doit vendre avant le 30 juin afin de renflouer les caisses qui ont souffert face à la crise du Covid. Le directeur sportif du PSG a toutefois lui-même récemment reconnu qu'il n'excellait pas dans cet exercice rendu encore plus difficile par la situation actuelle. Les club acheteurs se font rares, tout autant que le joueurs désirant quitter le club de la capitale.

Gueye non plus ne veut pas partir