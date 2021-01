Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Zidane envoie une message clair sur l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 29 janvier 2021 à 14h15 par A.M.

Alors que Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid, David Bettoni, adjoint de Zinedine Zidane, se montre très confiant concernant la situation de son capitaine.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos aurait dû mal à s'entendre avec le Real Madrid au sujet d'une prolongation. Une situation qui ne laisse pas insensible le PSG qui souhaiterait sauter sur l'occasion pour attirer le capitaine du Real Madrid. Dans les colonnes de Marca , Mauricio Pochettino a d'ailleurs lancé un appel du pied à Sergio Ramos : « La stratégie du PSG depuis des années, comme avec Ronaldinho à mon époque, est de trouver des opportunités sur le marché et de recruter des joueurs pouvant améliorer l’équipe. Nous allons voir ce qui se passe. Ici, Sergio Ramos trouverait un grand club avec l'obsession de toujours gagner. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde ». Malgré tout, du côté du Real Madrid, on refuse de s'inquiéter.

Le Real n'est pas inquiet pour Ramos