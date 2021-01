Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lance un appel du pied à Ramos !

Publié le 28 janvier 2021 à 21h15 par A.C.

Mauricio Pochettino, coach du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet d’une possible arrivée de Sergio Ramos.

Une page pourrait se tourner au Real Madrid. Capitaine et véritable idole des supporters, Sergio Ramos pourrait quitter le club au terme de son contrat. Les négociations avec Florentino Pérez bloqueraient depuis plusieurs mois et, à en croire des sources proches du Real Madrid, la tension serait au maximum entre les deux hommes. Ainsi, la presse espagnole assure qu’à bientôt 35 ans, Ramos pourrait rebondir au Paris Saint-Germain. En Espagne on parle déjà d’un contrat de 20M€ par an pour Ramos, mais du côté du PSG on aurait démenti. « Ce n’est pas vrai. 20M€ ? C’est plus que ce que gagne Mbappé. C’est absurde. De nombreuses personnes utilisent le PSG » aurait confié à El Pais , une source proche du président Nasser Al-Khelaïfi.

« Ici, Sergio Ramos trouverait un grand club avec l'obsession de toujours gagner »