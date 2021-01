Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance s’améliore pour Sergio Ramos…

Publié le 28 janvier 2021 à 1h45 par La rédaction

Le contexte devient de plus en plus favorable pour une offensive du PSG sur Sergio Ramos. Analyse.

Au micro de la Cadena Ser , le journaliste Antonio Romero a fait le point sur la situation de Sergio Ramos : « Je pense que l’entourage de Sergio Ramos continue de véhiculer l'idée qu'il n'y a pas d'offre ferme du Real Madrid. Ils continuent de transmettre l'idée qu'ils considèrent que Sergio Ramos n'est pas traité comme le capitaine et l'emblème du club. Pour la première fois jusqu'à présent cette saison, je vois la situation très froide, proche de la rupture, et pour la première fois, je suis plus pessimiste qu'optimiste. Pour qu'il n'y ait pas de rupture, il doit y avoir l'intention d'un dialogue entre les deux parties. Puisque personne ne prévoit de bouger, la situation est enracinée. Outre l’aspect économique, Sergio Ramos a le sentiment que dans le club, ils gèrent cette prolongation d'une manière que ne mérite pas un emblème du Real Madrid. Il a le sentiment d'être traité comme Luka Modric, mais il n'est pas Luka Modric, qu'il est traité comme Casemiro, mais il n'est pas Casemiro. Il a le sentiment que, dans l’état des choses, le Real Madrid ne lui accorde pas le traitement que le capitaine et l'emblème du Real Madrid méritent, pas seulement économiquement. Je pense que le plus important dans ce cas est que Ramos considère que le Real Madrid ne met pas tous ses œufs dans le même panier . »

Le temps joue pour le PSG

Un élément ressort de ces mots du journaliste espagnol. Plus le temps passe, plus la situation devient favorable au PSG car plus Sergio Ramos s’agace de voir le Real Madrid ne pas le traiter à la hauteur de son statut, ce qui apparaît ici tout à fait incontestable. Plus le temps passe, plus les chances de voir Sergio Ramos prolonger s’amenuise. La situation en est d’ailleurs arriver à un tel point qu’il est légitime de se demander si le club merengue souhaite vraiment prolonger son défenseur central.