Mercato - PSG : Mbappé pourrait prendre une décision radicale pour son avenir !

Publié le 29 janvier 2021 à 9h15 par A.M.

Alors que le Real Madrid semble tenir la corde pour recruter Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG serait finalement tenté à l'idée de rejoindre Liverpool où Jürgen Klopp lui de très belles conditions.

Le feuilleton Mbappé va bientôt entrer dans le money time. Et pour cause, s'il ne prolonge pas rapidement, le PSG sera contraint de vendre son attaquant l'été prochain afin de ne pas le voir partir libre à l'issue de son bail qui prend fin en juin 2022. Cependant, le Champion du monde a récemment reconnu qu'il était en pleine réflexion pour son avenir. Il faut dire que de nombreuses perspectives s'offrent à lui, à commencer par celle de prolonger au PSG qui lui offre des conditions très avantageuses. L'autre possibilité serait de rejoindre le Real Madrid qui tente de le recruter depuis de nombreuses saisons et qui en a fait sa priorité pour l'été prochain. Cependant, une troisième option commence à se dessiner sérieusement et ne serait pas pour déplaire au Champion du monde.

Liverpool plutôt que le Real Madrid ?