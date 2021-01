Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a activé une nouvelle piste en attaque !

Publié le 29 janvier 2021 à 9h10 par La rédaction

Le feuilleton Mostafa Mohamed étant tombé à l'eau, les dirigeants de l'ASSE doivent se tourner vers d'autres pistes pour renforcer leur secteur offensif. Et c'est du côté de la Turquie qu'évoluerait la dernière en date.

Ce jeudi soir, le feuilleton Mostafa Mohamed a définitivement pris fin. Annoncé comme le grand renfort tant attendu par Claude Puel au cours de ce mercato hivernal, l'attaquant égyptien va finalement rejoindre Galatasaray dans le cadre d'un prêt d'un an et demi. Après de multiples rebondissements qui ont amené le club de Zamalek a totalement fermé la porte aux dirigeants de l'ASSE, ces derniers ainsi que Claude Puel vont devoir se tourner vers d'autres profils. Une manoeuvre qui s'annonce délicate puisque la fin du marché approche et qu'il ne leur reste que peu de temps pour dénicher celui qui fera oublier l'échec Mostafa Mohamed. Une cible semble néanmoins sortir du lot.

Cyle Yarin pour faire oublier Mohamed ?