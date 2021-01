Foot - Mercato - ASSE

Mercato - Officiel : Mostafa Mohamed ne viendra pas à l’ASSE !

Publié le 28 janvier 2021 à 21h51 par T.M.

Ce jeudi soir, le dossier Mostafa Mohamed a pris fin. Et mauvaise nouvelle pour l’ASSE, l’Egyptien ne viendra pas dans le Forez.

Annoncé comme la grande priorité de Claude Puel pour cet hiver, Mostafa Mohamed ne va finalement pas rejoindre l’ASSE. En effet, ce jeudi soir, le club de Zamalek a annoncé être tombé d’accord avec Galatasaray pour le prêt de l’attaquant égyptien pour un an et demi. A la recherche d’un attaquant, Puel va donc devoir chercher ailleurs et il va falloir faire vite car la clôture du marché approche.