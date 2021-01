Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a pris une grande décision pour sa prochaine recrue !

Publié le 29 janvier 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

En quête d’un nouveau milieu de terrain à l’OM pour pallier au départ de Morgan Sanson, Pablo Longoria aurait décidé de se tourner en priorité vers le marché étranger et de ne pas axer son recrutement vers un profil de Ligue 1 pour des raisons financières.

Interrogé mardi lors de la conférence de presse de présentation d’Arkadiusz Milik à l’OM, Pablo Longoria avait fait une première annonce sur la succession de Morgan Sanson qui vient d’être transféré à Aston Villa (16M€ + 3M€ de bonus) : « On va chercher à remplacer Sanson dans les prochains jours, mais le mercato d'hiver est difficile, je pense que ça va s'accélérer. Si on a l'opportunité d'être actif, on le sera », confiait le directeur sportif de l’OM. Et dans la quête de son nouveau renfort au milieu de terrain, Longoria aurait pris une première décision de taille.

Longoria devrait snober la L1 pour le marché étranger