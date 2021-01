Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros doute affiché pour cette nouvelle piste de Longoria !

Publié le 29 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

A la recherche d'un milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson, l'OM s'intéresse à Angelo Fulgini, mais malgré son excellente saison à Angers, il n'est pas sûr qu'il puisse passer le cap qui le sépare d'un plus grand club.

« On doit le remplacer, j'ai transmis mon opinion à la direction, moi et Pablo on cherche la meilleure option pour le futur, avec moi ou sans moi. J'espère qu'il sera bien remplacé ». André Villas-Boas en est convaincu, il faut attirer un nouveau milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson qui s'est engagé avec Aston Villa pour 16M€ ainsi que 3M€ de bonus. Dans cette optique, Pablo Longoria multiplie les pistes et s'intéresserait notamment à Angelo Fulgini qui évolue à Angers. Mais un recruteur européen, qui loue les qualités de Fulgini, affiché toutefois un doute.

«Être un très bon joueur avec Angers ne signifie pas forcément que ce sera le cas dans un club de la dimension de l'OM»