Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : D'autres départs encore programmés cet hiver ?

Publié le 29 janvier 2021 à 13h10 par La rédaction

Même si Pablo Longoria s'est séparé de plusieurs joueurs au cours de ce mercato hivernal, l'OM ne ferme pas la porte à d'autres départs d'ici la date butoir.

Outre les dossiers prioritaires à régler dans le sens des arrivées, l'OM avait pour but de dégraisser. Message bien reçu par Pablo Longoria qui est parvenu à se séparer de plusieurs joueurs cet hiver, allant même jusqu'à résoudre des dossiers qui semblaient impossibles à résoudre. C'est notamment le cas pour Kostas Mitroglou qui s'est engagé librement avec l'Aris Salonique mais aussi pour pour Kevin Strootman qui a été prêté au Genoa jusqu'à la fin de la saison. Suite à cela, Pablo Longoria a également réussi à vendre Morgan Sanson à Aston Villa pour 16M€ ainsi que 3M€ de bonus. Sans oublier le récent départ de Marley Aké, qui s'est engagé avec la Juventus dans le cadre d'un échange avec le jeune Franco Tongya. Des opérations qui s'enchaînent et qui permettent à l'OM d'alléger sa masse salariale notamment, mais aussi de réaliser de jolie plus-value. Et cette tendance à la vente ne semble pas être terminée.

La porte ouverte à d'autres départs !