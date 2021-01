Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voici le portrait-robot de la prochaine recrue de Longoria…

Publié le 29 janvier 2021 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

L’OM étant en quête d’un dernier renfort au milieu de terrain avant la fermeture du mercato hivernal, Pablo Longoria a une idée bien précise de ce qu’il souhaite pour ce dossier. Et il devrait privilégier un profil évoluant dans un championnat étranger.

C’est un fait, l’OM a été très actif depuis le début du mercato hivernal avec le départ en prêt de Kevin Strootman au Genoa, la résiliation du contrat de Kostas Mitroglou et les ventes de Morgan Sanson à Aston Villa (16M€ + 3M€ de bonus) et de Marley Aké vers la Juventus (8M€). Dans le sens des arrivées, Pablo Longoria a réussi quelques jolis coups en attirant Pol Lirola (Fiorentina) et Arkadiusz Milik (Naples) en prêt avec option d’achat, ainsi que l’arrivée du jeune milieu de terrain prometteur Franco Tongya, recruté en provenance de la Juventus (8M€). Mais le directeur sportif de l’OM n’en a pas encore terminé avec le mercato…

Longoria et Villas-Boas cherchent un milieu

Mardi, à l’occasion de la conférence de presse de présentation d’Arkadiusz Milik, Pablo Longoria affichait son envie d’attirer un nouveau milieu de terrain à l’OM suite au départ de Morgan Sanson : « On va chercher à remplacer Sanson dans les prochains jours, mais le mercato d'hiver est difficile, je pense que ça va s'accélérer. Si on a l'opportunité d'être actif, on le sera », confiait le directeur sportif espagnol. Même son de cloche chez André Villas-Boas, l’entraîneur marseillais : « On doit le remplacer, j'ai transmis mon opinion à la direction, moi et Pablo on cherche la meilleure option pour le futur, avec moi ou sans moi. J'espère qu'il sera bien remplacé ». Le dernier objectif du mercato hivernal est donc très clair : l’arrivée d’un milieu offensif à l’OM. Mais Pablo Longoria n’ira pas dénicher n’importe quel profil.

Une enveloppe de 8/10M€ pour un profil à l’étranger