Mercato - OM : La dernière recrue de Longoria bouclée… par Mino Raiola !

Publié le 29 janvier 2021 à 7h30 par La rédaction

Cela en a surpris plus d'un, mais l'OM et la Juventus viennent de réaliser un échange inattendu entre Marley Aké et Franco Tongya. Pour ce dernier, ce n'est autre que Mino Raiola qui était à la manoeuvre.

Très actif sur ce mercato hivernal, Pablo Longoria a de nouveau frappé pour l’OM. Suite au départ de Morgan Sanson du côté d’Aston Villa, le Head of Football du club phocéen a acté un autre départ, mais la formule a été étonnante. En effet, Longoria est tombé d’accord avec la Juventus pour un échange entre Marley Aké et Franco Tongya. L’Italien de 18 ans est fortement comparé à Paul Pogba en Italie. Très prometteur, le nouveau joueur de l’OM pourrait à terme avoir sa place dans l'entrejeu phocéen. Si Pablo Longoria s’est fortement investi sur le dossier, la transaction n’aurait pu être possible que grâce à un seul homme.

Mino Raiola, l’homme providentiel