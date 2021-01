Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité sur l’intérêt de Longoria pour cet attaquant !

Publié le 29 janvier 2021 à 6h45 par T.M.

Avant qu’Arkadiusz Milik ne vienne à l’OM, le nom de Jean-Philippe Mateta avait également été évoqué sur la Canebière. Alors que l’attaquant s’est finalement engagé avec Crystal Palace, il est revenu sur cet intérêt de l’OM.

Durant ce mercato hivernal, la grande priorité de l’OM et d’André Villas-Boas était de faire venir un véritable attaquant de pointe. Un problème que Pablo Longoria a fini par résoudre en se mettant d’accord avec Naples pour le prêt avec obligation d’achat d’Arkadiusz Milik. Mais avant de se tourner définitivement vers le Polonais, l’OM avait également étudié d’autres pistes pour se renforcer offensivement. L’une d’elles menait notamment à Jean-Philippe Mateta, qui évoluait à Mayence. Finalement, durant ce mois de janvier, l’attaquant de 23 ans a finalement rejoint Crystal Palace plutôt que l’OM. Et pour cause…

« Je suis allé au plus motivé »