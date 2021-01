Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Énorme coup de théâtre dans le dossier Ramos !

Publié le 29 janvier 2021

Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son contrat le liant au Real Madrid. Qui plus est, les dernières révélations n'iraient pas en ce sens.

À 34 ans, Sergio Ramos n'est toujours pas fixé sur son avenir. Va-t-il prolonger au Real Madrid, club au sein duquel il est arrivée à l’été 2005 ? Ou bien va-t-il s'engager dans un tout autre club ? Aucune décision n'a été prise pour le moment mais, une chose est certaine, le contrat de Sergio Ramos prend fin le 30 juin prochain. Même si Florentino Pérez et Sergio Ramos paraissait disposer à s'entretenir afin de négocier autour d'une prolongation de contrat, mais un différent financier empêcherait de trouver un accord. Dans le feuilleton Sergio Ramos, le clan du Real Madrid resterait toujours aussi confiant quant à la prolongation à venir de son capitaine emblématique. Et pourtant, en raison de cette situation qui tire en longueur et qui peine à être résolue, rien ne laisse à penser qu'il va bel et bien rester à la Casa Blanca . Bien au contraire même.

« Pour le Real Madrid, il va de soi que Ramos ne continuera pas l'aventure ! »