Mercato - PSG : Mbappé impliqué dans un projet colossal à l'étranger ?

Publié le 29 janvier 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 29 janvier 2021 à 8h16

Régulièrement annoncé sur le départ, Kylian Mbappé ferait l'objet d'un pressing intense de la part de Jürgen Klopp qui lui aurait promis d'être la tête de gondole de son projet à Liverpool.

Ce n'est plus un secret, Kylian Mbappé est très convoité à l'étranger. Il faut dire que le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin 2022 et alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat, le Champion du monde expliquait récemment qu'il était en pleine réflexion pour son avenir. « Oui bien sûr ça discute. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion. La réflexion avance ? Oui, oui bien sûr ça avance et je suis très heureux ici parce que le PSG m'a donné des opportunités incroyables et je suis reconnaissant à vie de ce que le club m'a donné », confiait-il au micro de Canal+. Mais alors que le Real Madrid semble tenir la corde depuis plusieurs mois, c'est bien Liverpool qu'il faudrait surveiller dans ce dossier.

Mbappé, nouvelle star de Liverpool ?