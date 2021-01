Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message poignant de cette pépite après son départ !

Publié le 29 janvier 2021 à 12h00 par D.M.

En manque de temps de jeu à l'OM, Marley Aké a été transféré à la Juventus. L’attaquant a fait ses adieux à son club formateur sur les réseaux sociaux.

Pablo Longoria se montre très actif lors de ce mercato hivernal. Head of football de l’OM, l’Espagnol est parvenu à boucler les arrivées de Pol Lirola, d’Arkadiusz Milik et de Franco Tongya, arrivé en provenance de la Juventus. En manque de temps de jeu sous les ordres d'André Villas-Boas, Marley Aké a lui, fait le chemin inverse et s’est engagé avec le club turinois jusqu’en 2025. Le joueur de 20 ans devrait dans un premier temps évoluer avec les U23, qui évoluent en troisième division italienne.

« J’ai quitté ma famille pour venir mais je ne pensais pas en découvrir une autre »