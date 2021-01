Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé s'apprête à jouer un sale tour à Pochettino et Leonardo !

Publié le 29 janvier 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

L'avenir de Kylian Mbappé est un sujet sensible du côté du PSG. Et pour cause, Leonardo et Mauricio Pochettino affichent publiquement leur volonté de voir l'attaquant français prolonger à Paris alors que son contrat s'achève en juin 2022. De son côté, Mbappé est en pleine réflexion et commencerait à sérieusement envisager l'option d'un transfert à Liverpool.

Le feuilleton Mbappé entre dans une phase cruciale. Et pour cause, s'il ne prolonge pas prochainement son contrat avec le PSG, le club de la capitale sera contraint de vendre son attaquant l'été prochain sous peine de prendre le risque de le voir partir libre à l'issue de son bail en 2022. Par conséquent, le temps presse. Et pourtant, Kylian Mbappé révélait récemment être en pleine réflexion pour son avenir. « Oui bien sûr ça discute. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion. La réflexion avance ? Oui, oui bien sûr ça avance et je suis très heureux ici parce que le PSG m'a donné des opportunités incroyables et je suis reconnaissant à vie de ce que le club m'a donné », confiait-il au micro de Canal+. L'attaquant français attendra probablement la fin de saison afin d'évaluer quel projet correspond le plus à ses ambitions. Il faut dire que le PSG pourrait frapper fort l'été prochain en recrutant de grands noms, tandis que le Real Madrid traverse une période compliquée qui laisse planer le doute sur l'avenir de Zinedine Zidane.

Pochettino fait le forcing pour Mbappé...

Au PSG, la situation est plus claire, Mauricio Pochettino sera sur le banc la saison prochaine. Et pour cause, le technicien argentin vient de débarquer à Paris, et l'une de ses premières missions sera de convaincre Kylian Mbappé de prolonger au PSG. Conscient de l'urgence de la situation, Pochettino n'hésite pas à prendre position dans ce dossier. « Qui ne peut pas aimer Kylian !? Il se fait aimer, avec son sourire, son énergie. Il a été champion du monde à 19 ans et il lui arrive des grandes choses, mais il est spécial et très intelligent. C’est un défi de travailler avec ce genre de joueurs, ils te rendent meilleur », confie-t-il dans les colonnes de Marca avant d'évoquer l'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé. « Il y a des rumeurs, mais je le vois rester au PSG des nombreuses années encore. C’est d’ailleurs la volonté du club. Nous compterons sur lui tant que nous serons ici. C’est vrai, il doit prendre une décision, mais je le vois heureux au PSG et impliqué dans le projet », ajoute-t-il. Toutefois, il semblerait que le club merengue ne soit plus la principale menace.

