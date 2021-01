Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Favre a donné sa réponse à Longoria pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 29 janvier 2021 à 19h00 par B.C. mis à jour le 29 janvier 2021 à 19h46

Alors qu’André Villas-Boas a avoué à demi-mot ce vendredi qu’il quitterait l’OM à l’issue de la saison, Pablo Longoria se penche déjà sur sa succession, et viserait en priorité Lucien Favre. Et le Suisse aurait déjà tranché sur la question.

Présent en conférence de presse ce vendredi, André Villas-Boas a lâché une bombe sur son avenir. « Je pense que ça va être la fin, oui. Je ne pense pas rester , a annoncé l’entraîneur de l’OM, sous contrat jusqu’en juin prochain. On pense tous que ça va se passer comme ça. On est à 15 points du haut de tableau, loin de nos objectifs de début de saison. L'année prochaine sera l'année zéro pour le club, ça va être un nettoyage total. Il faudra recréer de bonnes bases pour la suite. » Ainsi, un nouvel entraîneur devrait débarquer l’été prochain, et Pablo Longoria travaillerait déjà sur le dossier. Cette semaine, le nom de Lucien Favre a notamment été évoqué par Téléfoot la Chaîne . Le Suisse serait la priorité du head of football de l’OM, mais l’intérêt ne serait pas réciproque.

Lucien Favre aurait recalé l’OM