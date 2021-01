Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria lance un énorme appel du pied à Messi !

Publié le 29 janvier 2021 à 10h15 par D.M.

Partenaire en sélection de Lionel Messi, Angel Di Maria s’est prononcé sur une possible arrivée de l’attaquant catalan au PSG.

L’avenir de Lionel Messi devrait être le sujet majeur du prochain mercato estival. Arrivé en 2000 au FC Barcelone, l’attaquant argentin voit son contrat qui le lie à son club de toujours expirer à la fin de la saison et se questionnerait actuellement sur son avenir en Catalogne. Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Messi s’interrogerait toujours sur la suite de sa carrière et voudrait s’entretenir avec le prochain président du FC Barcelone, élu en mars prochain, avant de prendre une décision définitive sur son avenir.

« J'ai toujours rêvé de jouer avec lui dans une équipe »