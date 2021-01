Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 29 janvier 2021 à 8h45 par D.M.

Alors que son contrat expire à la fin de la saison, Angel Di Maria s’est prononcé sur son avenir incertain au PSG.

Angel Di Maria n’est toujours pas fixé sur son avenir. Le joueur de 32 ans, arrivé au PSG en août 2015, voit son contrat prendre fin en juin prochain et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour allonger son bail. Toutefois, ces derniers jours, plusieurs médias ont annoncé que l’ailier avait entamé des discussions avec sa direction au sujet de son avenir et que les négociations allaient dans le bon sens. Une chose est sure, les deux parties souhaitent continuer l’aventure et Di Maria pourrait prochainement signer un nouveau contrat avec le PSG.

« Je n'ai parlé qu'une seule fois avec mon club, avec Leonardo »