Mercato - PSG : Au PSG, Thomas Tuchel voulait… N’Golo Kanté !

Publié le 29 janvier 2021 à 6h00 par T.M.

Désormais à Chelsea, Thomas Tuchel à l’occasion de pouvoir travailler avec N’Golo Kanté, un joueur qu’il voulait recruter depuis longtemps.

Thomas Tuchel n’aura donc mis qu’un mois avant de retrouver un banc de touche. Remercié officiellement par le PSG le 29 décembre dernier, l’Allemand a été nommé entraîneur de Chelsea mardi, remplaçant ainsi Frank Lampard. Chez les Blues, l’Allemand va donc devoir faire avec un nouvel effectif où il connait déjà certains joueurs comme Thiago Silva ou Christian Pulisic, mais aussi des joueurs qu’il souhaitait recruter par le passé à l’instar d’Antonio Rüdiger mais aussi N’Golo Kanté.

Tuchel a enfin Kanté !