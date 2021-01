Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce message fort sur une arrivée de Marcelo Gallardo !

Publié le 29 janvier 2021 à 5h45 par T.M.

Dernièrement, en Argentine, il a été annoncé que Marcelo Gallardo faisait rêver Florentino Pérez pour remplacer Zinedine Zidane au Real Madrid. Une rumeur qui ne manque pas de faire réagir.

Depuis la défaite du Real Madrid contre Alcoyano, club de troisième division espagnole, l’avenir de Zinedine Zidane est plus que jamais incertain. Malgré un contrat jusqu’en 2022 avec la Casa Blanca, l’entraîneur français pourrait ne pas aller au-delà de cette saison. A l’intersaison, Florentino Pérez pourrait bien décider de se séparer de Zidane et la question de sa succession fait déjà parler. D’ailleurs, dernièrement, en Argentine, on annonçait que Marcelo Gallardo, qui dirige actuellement River Plate, était très apprécié par Florentino Pérez pour venir s’asseoir sur le banc du Real Madrid.

« Cela pourrait être une erreur »