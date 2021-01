Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée à Marseille ? Cet ancien de l'OL répond clairement !

Publié le 28 janvier 2021 à 21h30 par B.C.

Annoncé sur les tablettes de l’OM durant ce mercato hivernal, Jean-Philippe Mateta reconnaît qu’une arrivée à Marseille aurait été envisageable si Pablo Longoria s’était sérieusement positionné.

À la recherche d’un attaquant en ce mois de janvier, Pablo Longoria est parvenu à mettre la main sur Arkadiusz Milik. Pourtant, le dossier n’était pas simple à gérer pour l’OM, qui avait jeté son dévolu sur d’autres joueurs en cas d’échec avec le Polonais. Ces derniers jours, la piste Jean-Philippe Mateta a notamment été évoquée du côté de Marseille. L’ancien attaquant de l’OL, appartenant à Mayence, a finalement filé en prêt à Crystal Palace pour les 18 prochains mois. Interrogé par So Foot, Jean-Philippe Mateta est revenu sur une possible arrivée à l’OM cet hiver.

« Si j’étais prêt à signer à l’OM ? Pourquoi pas ! »