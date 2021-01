Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Haaland totalement relancé par Tuchel ?

Publié le 28 janvier 2021 à 10h30 par B.C.

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid, Erling Haaland apparaîtrait également comme la priorité de Chelsea en vue de l’été prochain.

Si Kylian Mbappé a pendant longtemps été considéré comme la nouvelle sensation du football mondial, Erling Haaland est venu au fil des mois concurrencer l’attaquant du PSG. L’attaquant norvégien affiche en effet des statistiques hallucinantes depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier dernier (37 buts ont 37 matches), et suscite naturellement l’intérêt des mastodontes européens. Le PSG, le FC Barcelone, Manchester City, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid ont été cités parmi les prétendants. Les Merengue semblaient même favoris pendant un temps, même si Florentino Pérez pourrait voir ses ambitions freinées par la crise économique liée au Covid-19, ce qui pourrait amener Chelsea à frapper un grand coup.

Chelsea ne veut pas rater sa chance avec Haaland