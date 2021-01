Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien de L1 fait un gros forcing pour Mbappé !

Publié le 29 janvier 2021 à 10h10 par A.M.

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé à l'AS Monaco, Fabinho tenterait de convaincre l'attaquant du PSG de le rejoindre à Liverpool l'été prochain.

C'est une option qui prend de l'ampleur. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semblait se jouait entre le Real Madrid et le PSG, où son contrat s'achève en juin 2022, Liverpool tente de relancer ce feuilleton. Et Jürgen Klopp ne fait pas les choses à moitié. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le technicien allemand exerce un pressing constant auprès de Kylian Mbappé et de son entourage afin de lui vanter les mérites de son projet à Liverpool. Selon Geoffroy Garétier, l'entraîneur des Reds n'aurait d'ailleurs pas abandonné son pressing et souhaiterait faire du Champion du monde la tête de gondole de son projet.

Fabinho tente de convaincre Mbappé