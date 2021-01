Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Debuchy interpelle Puel pour son avenir !

Publié le 29 janvier 2021 à 16h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Mathieu Debuchy a évoqué son avenir en annonçant qu'il aurait une discussion avec Claude Puel au sujet de sa prolongation.

L'été dernier, Claude Puel avait les idées claires au sujet de son projet pour l'ASSE. Ainsi, le manager des Verts voulait rajeunir l'effectif en misant sur de grands espoirs attirés à bas coût à l'image d'Adil Aouchiche et Yvan Neyou, tout en se séparant de plusieurs cadres afin d'alléger la masse salariale. Dans cette optique, Yohan Cabaye, Loïc Perrin, Stéphane Ruffier ou encore Yann M'Vila sont ainsi partis tandis que Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz jouent beaucoup moins. Mathieu Debuchy a échappé à cette vague de départs, mais alors que son contrat prend fin en juin prochain, l'ancien Lillois évoque toutefois son avenir.

Debuchy évoquera son avenir avec Puel