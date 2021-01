Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion de la dernière chance dans ce dossier chaud ?

Publié le 30 janvier 2021 à 0h00 par La rédaction

Source de tensions au sein du FC Barcelone, le dossier Eric Garcia a poussé les dirigeants à organiser une réunion de toute urgence pour faire venir le joueur. S'ils n'y parviennent pas, Ronald Koeman risque de ne pas apprécier.

En fin de contrat du côté de Manchester City, Eric Garcia est des plus attendus au FC Barcelone. Grande priorité de Ronald Koeman pour ce mercato hivernal, le défenseur formé à la Masia devrait revenir au Barça d'ici peu. Reste à savoir si cela se fera au cours de ce mercato hivernal ou bien à l'été prochain. Plusieurs candidats à la présidence du FC Barcelone - Joan Laporta et Victor Font en l'occurence - sont favorables à l'idée de le faire venir d'ici peu, surtout que Eric Garcia serait lui-même « prêt à faire un effort et ne pas être payé cette saison » pour rejoindre son club formateur. Mais le dossier bloque tout de même, notamment à cause des dettes dont est criblé le club, qui ne peut pas se permettre de mettre la main au porte-monnaie pour recruter Eric Garcia cet hiver. Ce qui a eu le don d'agacer un certain Ronald Koeman, provoquant une réunion de crise au sein du club catalan.

Koeman s'impatiente, c'est la crise dans le dossier Garcia !