Mercato - FC Nantes : Un protégé de Domenech se prononce sur son avenir !

Publié le 29 janvier 2021 à 22h30 par La rédaction

Extrêmement courtisé à travers l'Europe, Randal Kolo Muani ne voit pas son avenir ailleurs qu'au FC Nantes pour le moment. L'attaquant a réaffirmé sa volonté de rester chez les Canaris.

Il y a encore quelques jours, l’avenir de Randal Kolo Muani paraissait incertain, à tel point que plusieurs équipes européennes se seraient penchées sur son profil, à l'instar de l'OGC Nice, de l'Eintracht Francfort, du RB Leipzig ou encore de Brentford. Ce dossier, qui est venu s'ajouter à un mercato déjà bien chamboulé sur le plan des départs, n'arrangeait en rien Raymond Domenech, arrivé trop tardivement et qui a déjà dû laisser filer quelques pépites comme Abdoulaye Dabo par exemple. Heureusement pour l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Randal Kolo Muani affiche désormais sa volonté d'aider son club formateur à redresser la barre. Ne reste plus, pour le FC Nantes, qu'à passer à la vitesse supérieure pour sceller l'avenir de son jeune attaquant.

« Mes intentions ? C'est de poursuivre avec le FC Nantes »