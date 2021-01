Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Raymond Domenech annonce un départ et enrage !

Publié le 29 janvier 2021 à 17h10 par La rédaction mis à jour le 29 janvier 2021 à 17h11

Jouant le maintien cette saison, le FC Nantes est resté inactif sur le marché jusqu'à maintenant. Un départ vient même d’être confirmé par Raymond Domenech lui-même, qui commence à légèrement s’agacer.

Malgré l’arrivée de Raymond Domenech, le FC Nantes peine à se relancer en Ligue 1. Si l’ancien sélectionneur des Bleus tente d’attirer de nouveaux joueurs chez les Canaris (comme Nelson Oliveira), d’autres souhaitent quitter le navire du 17e de Ligue 1. L’avenir de Randal Kolo Muani est incertain, au même titre que Batista Mendy, alors qu’Abdoulaye Dabo a déjà rejoint la Juventus et que l'OM s'intéresse à Imran Louza. Domenech est confronté à une énorme vague de départs, à l’heure où son club joue sa survie dans l’élite du football français et cherche désespérément du renfort dans chaque secteur. Et un nouveau transfert devrait s’ajouter à la liste, ce qui ne semble pas ravir le technicien français, qui commence à s’agacer de la situation.

« Quand cela arrive comme ça au dernier moment c’est un petit peu gênant »