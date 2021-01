Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est bien passé à l’action pour ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 29 janvier 2021 à 16h10 par B.C. mis à jour le 29 janvier 2021 à 16h11

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson, l’OM aurait approché le SCO d’Angers pour Angelo Fulgini, mais la position des deux clubs reste très éloignée.

Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Morgan Sanson a pris la direction d’Aston Villa, un départ estimé à 16M€+3M€ de bonus qui permet à l’OM de renflouer ses caisses, mais cela met également une grosse pression sur Pablo Longoria. En effet, André Villas-Boas espère mettre la main sur un nouveau joueur d’ici lundi soir pour pallier le départ de Sanson, et le temps presse. Imran Louza (FC Nantes) et Mehdi Léris (Sampdoria) sont notamment visés, et il y a quelques jours, Foot Mercato a révélé que l’OM avait également jeté son dévolu sur Angelo Fulgini (Angers SCO), un intérêt qui se confirme.

Le SCO repousse l’offre de l’OM pour Angelo Fulgini