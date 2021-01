Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voudrait tenter un ultime coup de maître cet hiver !

Publié le 28 janvier 2021 à 20h00 par D.M.

Head of football de l’OM, Pablo Longoria voudrait dénicher un remplaçant à Morgan Sanson. Pour mener à bien ses recherches, le dirigeant disposerait d’une enveloppe comprise entre 6 et 8M€.

Malgré de grosses difficultés financières, l’OM s’est montré particulièrement actif lors de ce mercato hivernal et a fait preuve de créativité pour renforcer son effectif. Les dirigeants marseillais ont notamment réussi à attirer Pol Lirola et Arkadiusz Milik sous la forme d’un prêt avec option ou obligation d’achat. Par ailleurs, l’OM a officialisé ce jeudi l’arrivée de Franco Tongya, qui évoluera avec l’équipe réserve en National 2 dans un premier temps. Mais Pablo Longoria n’en a pas fini et voudrait boucler un dernier dossier avant de refermer la page mercato.

Une enveloppe comprise entre 6 à 8M€ pour remplacer Sanson