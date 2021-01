Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette sortie surréaliste sur une arrivée d'Haaland et Mbappé !

Publié le 29 janvier 2021 à 16h30 par D.M.

Un temps colistier d’Emil Rousaud et acteur majeur de l’arrivée de Lionel Messi au FC Barcelone, Josep Maria Minguella a annoncé qu’il se tenait à la disposition du prochain président. Et l’homme de 79 ans a annoncé qu’il pouvait obtenir un accord avec Kylian Mbappé, mais aussi Erling Braut Haaland.

Le FC Barcelone, au bord de la dérive, navigue sans réel capitaine à bord. Endetté et dans une situation financière catastrophique, le club catalan est pour l’heure dirigé par le président par intérim Carles Tusquets, mais le dirigent devrait laisser sa place dans les prochains mois. En effet, les prochaines élections présidentielles au FC Barcelone devraient avoir lieu le 7 mars prochain et trois hommes sont encore en course. Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa peuvent espérer prendre la tête de la formation blaugrana, qui traverse l’une des plus crises les plus importantes de son histoire. Un travail de longue haleine attend le prochain président du FC Barcelone, qui aura la délicate mission de conserver Lionel Messi, mais aussi de renforcer son effectif avec des moyens limités. Mais alors que le club catalan n’a même pas la surface financière nécessaire pour payer l’indemnité de transfert d’Eric Garcia cet hiver, Joseph Maria Minguella voudrait tenter d'amener Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland en Liga.

Minguella prêt à discuter avec Haaland

Agé de 79 ans, Josep Maria Minguella a collaboré à de nombreuses reprises avec le FC Barcelone. L’ancien agent a notamment été à l’origine de l’arrivée de Lionel Messi en Catalogne en 2000 et a joué un rôle dans cette élection présidentielle puisqu’il a été colistier d’Emil Rousaud, qui s’est depuis retiré de la course. Après avoir pris du recul, Minguella est revenu en force dans les médias et a notamment fait des annonces surprenantes. Dans un entretien accordé à Catalunya Radio , il a indiqué qu’il se tenait à la disposition du prochain président du FC Barcelone et qu’il avait la possibilité de contacter notamment Erling Braut Haaland, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund. « J e suis toujours disponible pour le Barça. Si le candidat qui remporte l'élection a un intérêt dans ces démarches, je les mets à sa disposition. Si le nouveau président veut Haaland, je passerai les appels devant lui » a déclaré Minguella. Ce n’est pas la première fois que le nom de l’attaquant norvégien est associé au club catalan puisque Rousaud avait déjà évoqué des discussions entre l’ancien agent et le joueur : « Minguella s'est entretenu avec Mino Raiola pour connaître les conditions dans lesquelles il viendrait et nous avons commencé à discuter. Pour un joueur comme lui, être dans un club comme le nôtre lui donnerait une belle vitrine dans le monde entier ». Une information qui avait été aussitôt démentie par l’agent d’Haaland, Mino Raiola : « Ce sont des fakes news ! Je n'ai jamais parlé aux candidats à la présidence du FC Barcelone - ni d'Erling Haaland ni d'aucun de mes autres joueurs - et je ne le ferai pas. Si un nouveau président est élu en janvier, il pourra m'appeler ».

Contacts noués avec le clan Mbappé ?