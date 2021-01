Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Garcia, transfert… La guerre est déclarée au Barça !

Publié le 28 janvier 2021 à 23h30 par D.M.

Le dossier Eric Garcia est au centre des préoccupations au sein du FC Barcelone. Ce dossier brûlant provoquerait des tensions au sein du club catalan.

Partira ? Ne partira pas ? Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester City, Eric Garcia est au centre de toutes les spéculations. Formé à la Masia, le défenseur central serait la grande priorité de Ronald Koeman pour ce mercato hivernal. Candidats à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta et Victor Font sont également favorables à l’arrivée de Garcia lors de ce mois de janvier afin de renforcer l’effectif catalan. « Eric Garcia est prêt à faire un effort et ne pas être payé cette saison » a même déclaré Font il y a quelques jours laissant entendre que le joueur serait prêt à consentir un effort financier pour rejoindre son club formateur.

« Je vous invite à faire passer les intérêts du FC Barcelone avant vos intérêts électoraux »